Mamme con figli, intesa per i turni di lavoro tra Amazon e Fit Cisl

Il sindacato Fit Cisl Piacenza e Amazon di Castel San Giovanni hanno siglato un’intesa che prevede maggiore flessibilità nei turni di lavori per le mamme con figli da zero e otto anni. A partire dal primo luglio fino al 28 settembre entreranno in vigore diverse novità per aiutare le mamme a gestire la vita familiare durante il periodo estivo. "Le opzioni introdotte con questo accordo – dicono il segretario Fit Cisl Salvatore Buono e Barbara Murelli - vanno dalla riduzione temporanea dell'orario fino a 6 ore, alla modifica degli orari di ingresso e uscita, fino alla possibilità di cambio turno». La recente intesa tra Amazon e il sindacato dei lavoratori riguarda anche il rinnovo del part-time verticale dal 1° luglio al 31 dicembre 2025.

"Strumenti concreti - dicono i due sindacalisti – che siamo sicuri faranno la differenza nella vita quotidiana delle nostre iscritte".