Manifestazione: «Stop alla guerra in medio oriente»

Con slogan e striscioni, una quarantina di persone ieri pomeriggio si è data appuntamento in via San Giovanni per dire ancora una volta «Stop alla guerra in Medio Oriente» e «Stop al genocidio in Palestina» davanti alla Prefettura di Piacenza, in seguito all'attacco degli Stati Uniti all'Iran dello scorso 22 giugno.

«Usa e Israele sono un pericolo per il mondo - spiegano gli organizzatori del sit-in, il Coordinamento per la pace e il disarmo di Piacenza - Chiediamo di fermare la guerra in Medio Oriente e il genocidio in Palestina, di fermare il riarmo. Chiediamo al governo italiano di prendere posizione contro l'escalation bellica e contro l'utilizzo delle basi Nato in Italia».