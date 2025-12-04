Materna alla Besurica l’estate fa già paura «Serve più fresco in aula»

La questione può sembrare fuori stagione, ma per molte famiglie della scuola materna della Besurica questo è il momento decisivo. Nonostante l’arrivo del freddo, i genitori guardano già alla prossima estate, quando le aule di via Pettorelli rischiano di tornare a surriscaldarsi. Da qui la richiesta al Comune di installare un impianto di condizionamento nelle classi dell’infanzia, dove negli ultimi anni il caldo intenso ha complicato le attività quotidiane.

La richiesta è stata formalizzata con una lettera e una raccolta firme, che hanno portato l’amministrazione a effettuare un sopralluogo. Nel documento i genitori spiegano che «le condizioni di calore hanno reso molto difficili le attività didattiche e di gioco» e che il caldo ha inciso anche sul riposo pomeridiano, con molti bambini «spossati e irritabili». A sostegno, la foto del 27 giugno: alle 9 del mattino l’aula del riposo era già a 30 gradi.

Le famiglie definiscono la situazione «inaccettabile», ricordando che nella stessa struttura il nido comunale è dotato di raffrescamento e chiedono che anche l’infanzia possa «usufruire di ambienti confortevoli». L’auspicio è che l’intervento venga programmato in questi mesi.