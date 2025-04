La Corte d’Appello di Bologna ha ribaltato la sentenza di condanna a nove mesi pronunciata nel febbraio del 2023 dal tribunale di Piacenza, che riteneva responsabile del reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina una donna 38enne albanese a causa di un falso matrimonio con un pensionato piacentino. L’imputata, difesa dall’avvocato Mauro Pontini, è stata assolta.

Dopo l’arresto del 2019, l’uomo patteggiò una pena per le accuse di sfruttamento della prostituzione, per il falso matrimonio e per aver favorito l’immigrazione clandestina della prostituta. La giovane scelse invece di difendersi in un processo con rito ordinario. Leggi tutto qui