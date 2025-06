Maturità in Val Tidone: «Prova di matematica complicata»

Al Polo superiore Volta e alla sede distaccata del Marcora è buona anche la seconda prova d'esame ma non senza difficoltà. Sciolte anche le tensioni dei primi momenti studenti e studentesse impegnati al secondo giorno di maturità hanno affrontato stamattina la prova di indirizzo. «La nostra di matematica era complicata, non ci aspettavamo una prova così» dicono alcuni liceali in uscita da scienze applicate, a Castel San Giovanni.

«Me l'aspettavo più semplice ma credo di essermela cavata» dice Alessandro Piccinini. «Matematica è stata tosta, difficile ma qualcosa sono riuscito a fare, vedremo come andrà» dice Tommaso Achilli. Stesso discorso per i compagni dell'Istituto tecnico indirizzo meccanica meccatronica di Borgonovo: «All'inizio ci ho messo un po' a orientarmi, non ci aspettavamo una prova così» commentano alcuni studenti in uscita dal plesso di Borgonovo. Meglio è andata ai licei linguistico e scienze umane di Castello: «Era più impegnativa della prova di italiano ma siamo entrati più sereni, con meno stress di ieri» dice Giulio Fontanella.

Ora non resta che l'orale.