Maurizio Calza, oggi presentazione del catalogo

Oggi stesso, 27 febbraio, alle 17.30 all'Associazione Amici dell'Arte di via San Siro verrà presentato il catalogo della mostra di Maurizio Calza, intitolata "Non allevare il figlio del cuculo".

La mostra con le scultopitture degli ultimi dieci anni dell'artista piacentino proseguirà sino al 15 marzo, ed è aperta nei week end da venerdì a domenica dalle 15 alle 18 e su appuntamento. Ed è stata curata da Eugenio Gazzola.