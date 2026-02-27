Liberta - Site logo
Maurizio Calza, oggi presentazione del catalogo

All'Associazione Amici dell'Arte di via San Siro prosegue la mostra fino al 15 marzo

Patrizia Soffientini
Patrizia Soffientini
3 ore fa
Maurizio Calza
Maurizio Calza
1 MIN DI LETTURA
Oggi stesso, 27 febbraio, alle 17.30 all'Associazione Amici dell'Arte di via San Siro verrà presentato il catalogo della mostra di Maurizio Calza, intitolata "Non allevare il figlio del cuculo".
La mostra con le scultopitture degli ultimi dieci anni dell'artista piacentino proseguirà sino al 15 marzo, ed è aperta nei week end da venerdì a domenica dalle 15 alle 18 e su appuntamento. Ed è stata curata da Eugenio Gazzola.

