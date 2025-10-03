Maxi impianto eolico a Ferriere, la sindaca: «Il territorio non è in vendita»
Progetto al vaglio del Ministero dell'Ambiente, Carlotta Oppizzi parla di «attacco speculativo alla montagna»
Paolo Marino
|35 minuti fa
Un'immagine di repertorio di un parco eolico
«Si tratta di un attacco speculativo e spregiudicato alla montagna. Il nostro territorio non è in vendita». Non usa giri di parole la sindaca di Ferriere, Carlotta Opizzi per definire il progetto che riguarda il progetto di un mega impianto eolico sul monte Crociglia, presentato al Ministero dell'Ambiente da una società danese attraverso la società di scopo, Ferriere Wind. Sette aerogeneratori che potrebbero raggiungere l'altezza di 180 metri a fronte dei quali, il territorio potrebbe ricevere sostanziose compensazioni tra il milione e mezzo e i due milioni di euro. Il progetto è attualmente al vaglio del Ministero, ma a Ferriere il Consiglio comunale ha già espresso voto contrario all'ipotesi, anche se sulla questione il parere del Comune non sarà vincolante. Leggi tutto qui