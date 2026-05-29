Medaglia d'oro per il gutturnio Bollo Rosso di Cantina Valtidone

Il gutturnio Bollo Rosso di Cantina Valtidone ha ricevuto una medaglia d’oro durante l’ultima edizione, la 65°, del Concorso Enologico Nazionale dei vini Docg, Doc e Igt di Pramaggiore di Venezia. Si tratta del più antico concorso, dedicato ai vini, d’Italia. L’evento si è svolto in concomitanza con la Mostra Nazionale Vini. Il premio verrà consegnato nei prossimi giorni al teatro La Fenice di Venezia. La giuria ha selezionato quale vincitore il Bollo Rosso Gutturnio Classico Superiore Doc 2022. "Anche quest’anno il Concorso di Pramaggiore riconosce e premia l’identità del nostro territorio rappresentata dal suo vino più tipico che è il gutturnio – dice il presidente Gianpaolo Fornasari –. Negli ultimi anni il Bollo Rosso è stato nostro ambasciatore, ottenendo premi prestigiosi".