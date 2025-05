Meno passaggi in centro, il nuovo piano del trasporto pubblico

Alleggerire il numero di passaggi in centro storico, evitare inutili sovrapposizioni di corse mantenendo però invariato il servizio. A parità di chilometraggio e risorse. Si annuncia una vera rivoluzione la rimodulazione degli orari e delle tratte dei bus del trasporto pubblico locale che Comune, Seta e Tempi agenzia vareranno dal 7 giugno inizialmente in via sperimentale, approfittando della fine delle scuole. Di seguito, il file con tutte le novità che saranno introdotte. Martedì 27 maggio su Libertà in edicola, l'approfondimento di Marcello Pollastri.

Le modifiche valutate, congiuntamente, da Amministrazione comunale, Seta e Tempi Agenzia, sono il risultato di una rilevazione puntuale condotta nell'arco di due mesi, registrando la fruizione effettiva delle linee oggetto di variazione: 1, 4, 6, 10, 17 e 19 . Si parla complessivamente di 3679 utenti medi al giorno, di cui la quasi totalità - il 94% - effettua spostamenti che non verranno influenzati dai cambiamenti introdotti.

Grazie alla rimodulazione dei percorsi, ad esempio, lungo la direttrice via Borghetto - via San Bartolomeo diminuiranno del 42% i passaggi giornalieri dei bus (da 288 scenderanno a 167), in via Garibaldi si scenderà da 242 a 164 corse, in via Sant'Antonino dai 161 transiti attuali si arriverà a 83 e in via Scalabrini i passaggi caleranno del 37%, da 206 a 130. Nel tratto di via Roma dalla Lupa alla confluenza con via Alberoni verranno addirittura azzerati i passaggi quotidiani.

"In questo modo - rimarca Bongiorni - ci facciamo carico di alcune istanze portate all'attenzione da diversi gruppi di residenti, che hanno lamentato disagi legati all'eccessiva frequenza di transito dei pullman. Osservazioni ricevute sia da parte dei cittadini, sia oggetto di interessamento trasversale da parte di alcuni consiglieri comunali, che hanno trovato una risposta efficace nel piano di ottimizzazione".

COSA CAMBIA SULLE SINGOLE LINEE

Le variazioni riguardano, in particolare, le linee 1, 4, 6, 10, 17 e 19. Queste le modifiche previste, dal 7 giugno, per ciascuna:

LINEA 1 - Collegamento tra Belvedere e Stazione FS

Le corse si articoleranno tra le 6.07 e le 20.43 con una frequenza di 15 minuti sino alle 13.30, ogni 21 minuti nel pomeriggio. Il nuovo percorso non prevede più il passaggio in via Borghetto, via San Bartolomeo, corso Garibaldi, via Sant'Antonino, via Giordani e via Scalabrini.

LINEA 4 - Collegamento tra Borgotrebbia e Stazione FS

Sarà mantenuta una frequenza di 25 minuti tra l'inizio del servizio, alle 6.07 e il termine alle 20.04. Il nuovo percorso non prevede più il passaggio in via Borghetto, in via Campagna (che sarà mantenuta solo in direzione verso il centro, proseguendo in via San Bartolomeo), corso Garibaldi, via Sant'Antonino, via Scalabrini e via Roma.

LINEA 6 - Collegamento tra Quartiere 2000 e Stazione FS

Il servizio prevede - tra le 6.14 e le 20.42 - una frequenza di 15 minuti fino alle 13, di 19 minuti nel pomeriggio. Il nuovo percorso non prevede più il passaggio in via Cavour, via Borghetto e via San Bartolomeo.

LINEA 10 - Collegamento tra I Dossi di Le Mose e Stradone Farnese

Le corse avranno frequenza oraria, ogni 60 minuti dalle 7 alle 19, eliminando il passaggio in via Giordani sia in ingresso, sia in uscita dal centro.

LINEA 17 - Circolare di collegamento FS - Ospedale - via Boselli - FS

Tra le 5.55 e le 20.49, frequenza costante delle corse ogni 22 minuti. Con il nuovo percorso, la linea 17 non transiterà più in via Taverna in uscita dal centro.

LINEA 19 - Collegamento tra Le Mose e Stazione FS

Dalle 5.20 alle 22.43, corse ogni 21 minuti. Il nuovo percorso elimina il passaggio in via Cavour verso piazza Cavalli, nonché la direttrice via Romagnosi, piazza Duomo, via Legnano, via Roma e via Alberoni.

LE MODIFICHE LEGATE A PIAZZA CITTADELLA

Ci sono, poi, necessità contingenti legate al cantiere di piazza Cittadella, che inevitabilmente impatta sulla circolazione dei bus nella zona anche a causa del mancato rispetto degli spazi di sosta da parte degli automobilisti. In questo caso, per far fronte alle criticità si è optato per una rimodulazione delle linee maggiormente interessate, ovvero la 9, 11, 12 e 15, che sino al termine dei lavori vedranno la sospensione delle proprie fermate in piazza Cittadella, con conseguenti variazioni nei rispettivi percorsi.

Il capolinea verrà spostato, per tutte e quattro le linee, a piazzale Milano, mantenendo il transito su via Cavour, via Romagnosi e piazza Duomo unicamente in concomitanza con gli orari scolastici.

Transito e fermate, infatti, risultano critici anche in via Baciocchi e largo Brigata, con frequenti irregolarità e interruzioni che incidono sulla qualità complessiva e la puntualità del servizio.

LINEA 9 - Collegamento tra piazzale Milano, Gerbido, Mortizza

Dalle 6.30 alle 19.45, frequenza ogni 60 minuti.

LINEA 11 - Collegamento tra piazzale Milano, Mucinasso, I Vaccari

Dalle 6.22 alle 19.37, frequenza ogni 60 minuti.

LINEA 15 - Collegamento tra piazzale Milano e La Besurica

Tra le 6.14 e le 20.57, frequenza ogni 30 minuti.

LA NUOVA RETE DEL SERVIZIO URBANO FESTIVO

La domenica e nei giorni festivi, il servizio Tuobus a chiamata diretta andrà a sostituire alcune linee urbane, escluse la MB (che manterrà una frequenza di 20 minuti - dalle 7.29 alle 20.27 - nel tratto tra piazzale Torino e via Emilia Parmense, passando ogni 40 minuti nei prolungamenti su Montale, Farnesiana, Besurica, Veggioletta e San'Antonio), la 8 (con corse ogni 50 minuti dalle 7.30 alle 20) e la 16 (ogni 42 minuti dalle 7.30 alle 21.09), che resteranno ordinariamente attive.

Il Tuobus sarà attivo dalle 7.30 alle 19.30 e dalle 20.30 alle 24, con prenotazione tramite la apposita App Tuobus che permette di programmare o richiedere in tempo reale lo spostamento, dal punto di origine e con destinazione a scelta dell'utente tra tutte le fermate del trasporto pubblico collocate nell'area urbana di Piacenza. La tariffa equivale al costo del singolo biglietto di corsa semplice, ma il servizio è incluso senza costi aggiuntivi per i titolari di abbonamento.

Sempre la domenica, il nuovo capolinea per tutte le linee extraurbane sarà in piazzale Marconi anziché all'autostazione alla Lupa, di cui è in corso l'intervento di riqualificazione.

AL VIA IL SEMAFORO PEDONALE DI PIAZZALE MARCONI

Sarà attivato lunedì 9 giugno, nel quadro più ampio delle atività di ottimizzazione del trasporto pubblico e miglioramento della sicurezza stradale, il semaforo installato all'attraversamento pedonale antistante la stazione ferroviaria, in piazzale Marconi.