Menopausa e prevenzione, dall'Asl attività dedicate alle donne

In occasione della Giornata mondiale della menopausa, che si celebra il 18 ottobre, l’Azienda Usl di Piacenza propone una serie di attività dedicate alle donne, con l’obiettivo di promuovere informazione, consapevolezza e prevenzione. Sabato 18 ottobre, nella sede di piazzale Milano, durante la consueta sessione di screening per il carcinoma del collo dell’utero, saranno previsti appuntamenti personalizzati dedicati alle donne in età menopausale che non hanno ancora aderito al programma di prevenzione dell’anno in corso.

Sempre sabato 18 ottobre, nei mercati di Bobbio e di Fiorenzuola d’Arda, verranno allestiti punti informativi rivolti alle donne in menopausa, dove il personale ostetrico sarà a disposizione per fornire consigli e materiali su alimentazione, screening di prevenzione, stili di vita, salute delle ossa e benessere femminile in generale in questa fascia di età. «Le ostetriche svolgono un ruolo fondamentale anche nella fase della menopausa – sottolinea Cristiana Pavesi, responsabile assistenziale dipartimento Salute donna, infanzia e adolescenza dell’Azienda Usl di Piacenza - accompagnando le donne con ascolto, competenza e vicinanza in un momento di grande cambiamento fisico ed emotivo. Il nostro impegno è quello di offrire informazioni, orientamento e sostegno per aiutare ogni donna a vivere questa fase con serenità e consapevolezza».

Le iniziative si inseriscono nel programma promosso a livello nazionale dalla Fondazione Onda ETS, che in occasione della Giornata mondiale della menopausa dedica le giornate dal 17 al 19 ottobre 2025 alle donne che stanno vivendo questa fase della vita, coinvolgendo gli ospedali con il Bollino Rosa per offrire servizi gratuiti clinico-diagnostici e informativi. L’obiettivo è sensibilizzare sull’importanza di conoscere i cambiamenti che accompagnano la menopausa e sulle strategie comportamentali, diagnostiche e terapeutiche che consentono di migliorare il benessere a breve termine e prevenire complicanze a lungo termine come le malattie cardiovascolari e l’osteoporosi.

«Giornate come questa – evidenzia Renza Bonini, direttore Ostetricia e ginecologia e Consultori familiari dell’Azienda Usl di Piacenza - rappresentano un’occasione preziosa per fare cultura della salute e promuovere una maggiore attenzione ai bisogni delle donne in ogni fase della vita. L’Azienda Usl di Piacenza è da sempre impegnata a garantire servizi e percorsi a misura di donna. Gli ospedali di Piacenza e provincia sono sempre più attenti all’universo femminile: anche per il biennio 2024-2025 abbiamo ottenuto tre Bollini Rosa, il massimo riconoscimento assegnato da Fondazione Onda alle strutture che si distinguono per la qualità e la sensibilità dei servizi offerti».