Metronotte, dodici mesi di interventi: uno ogni otto minuti

Negli ultimi dodici mesi Metronotte Piacenza ha registrato un’attività particolarmente intensa, come evidenziato dal bilancio operativo annuale che raccoglie dati e temi significativi relativi alla Centrale Operativa, agli interventi svolti, alla presenza sul territorio e ai principali indicatori di sicurezza. Nell’arco dell’anno sono stati gestiti 128mila eventi, con una media di un intervento ogni otto minuti, pari a un incremento del 22 per cento rispetto ai dodici mesi precedenti. Parallelamente è aumentata anche la presenza sul territorio, con 120 autopattuglie attive contro le 105 del 2024.

L’attività delle pattuglie è stata intensa: più di 6mila le segnalazioni gestite, 94 le persone soccorse – 52 in più rispetto all’anno precedente – oltre a 27 interventi di soccorso stradale e 25 recapiti medicinali d’urgenza, servizio di cui Metronotte si occupa regolarmente. Non sono mancati poi 12 ritrovamenti di veicoli rubati, 18 animali ritrovati, 16 interventi su incendi e 11 su allagamenti. Gli investimenti tecnologici hanno rappresentato un altro capitolo importante, con circa 300mila euro destinati soprattutto alla videosorveglianza e ai sistemi di allarme.

Il contesto territoriale (su dati diffusi da Metronotte Piacenza) evidenzia come Piacenza si collochi al 41º posto in Italia per numero di reati, mentre per i reati di carattere predatorio il territorio risulta decimo per rapine in abitazione. Le fasce serali e notturne si confermano quelle maggiormente esposte, con il 76 per cento delle azioni criminali rivolte ad attività commerciali e il 56 per cento ad abitazioni.

Nel 2025 si registra inoltre un incremento della professionalità degli assalti, che sembrano configurarsi sempre più spesso come furti su commissione. Restano particolarmente rilevanti i furti alla logistica, nei magazzini e nei centri commerciali, dove nel corso dell’anno sono stati sventati diversi colpi.

Sul fronte commerciale, il 2025 mostra una crescita significativa: Metronotte registra infatti 600 nuovi clienti, pari a un aumento del 30 per cento rispetto al 2024, con complessivamente 8mila clienti in più e una crescente esigenza di sicurezza espressa dal territorio. Accanto all’attività operativa e commerciale si affianca anche un impegno sociale importante: nell’ultimo anno sono state sostenute 111 realtà, tra cui 33 associazioni sportive, 16 di volontariato e molte altre iniziative locali.

«Dal punto di vista economico - spiega Giampaolo Zilocchi, consigliere delegato di Metronotte Piacenza - l’azienda continua a crescere: il fatturato passa dai 22 milioni del 2024 ai 25 milioni del 2025, mentre gli investimenti sul territorio raggiungono 1 milione e 300mila euro. Anche il personale è in aumento, passando da 492 a 554 dipendenti negli ultimi dodici mesi. Tutti questi elementi confermano un percorso di sviluppo costante, con un ampliamento dei servizi, degli interventi e della capacità operativa complessiva».