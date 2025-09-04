Miglior spumante Metodo classico della regione, premiata la Cantina Valtidone

Arvange Blanc De Noir Pas Dosé di Cantina Valtidone, vincitore nella categoria «Metodo Classico Bianco» del ‘Premio Giuliano Zuppiroli - Miglior Spumante Metodo Classico Emilia-Romagna’, premiato insieme ai vini selezionati dalla Guida A.I.S. «Emilia Romagna da Bere e da mangiare».

Il premio per il Miglior Spumante Metodo Classico dell'Emilia-Romagna è un riconoscimento annuale che celebra le eccellenze e valuta le migliori produzioni spumantistiche Metodo Classico della regione, con il coinvolgimento di esperti dell'Associazione Italiana Sommelier (AIS).

La premiazione è avvenuta martedì 22 luglio nella Rocca Sforzesca di Dozza, sede dell’Enoteca Regionale dell’Emilia-Romagna: i top 12 e best 100, che hanno ottenuto i migliori punteggi sulla Guida A.I.S. 2026 tra le oltre mille etichette partecipanti, hanno ricevuto il Diploma che attesta la qualità della propria produzione.

Il vino di Cantina Valtidone che è stato giudicato primo classificato per la «Categoria Metodo Classico Bianco» è Arvange Spumante Blanc De Noir Pas Dosè. Uve di Pinot Nero, con una piccola aggiunta di Chardonnay, dei vigneti più vocati della Val Tidone: pressatura soffice, vinificazione in bianco e tirage primaverile, affinamento di almeno 40 mesi sui lieviti danno vita a questo spumante dalla spuma bianca esuberante e bollicina finissima e persistente. Colore giallo paglierino intenso e brillante, profumo penetrante e complesso; sapore secco, sapido e potente in bocca.

«La nostra Regione ha una grande tradizione enologica» commenta il Presidente di Cantina Valtidone Gianpaolo Fornasari «Essere stati riconosciuti meritevoli del Primo premio nella categoria Metodo Classico Bianco insieme alla nostra presenza sulla Guida A.I.S. 2026, attenta e competente rispetto alle eccellenze dell’Emilia-Romagna, ci rende orgogliosi del grande lavoro di ricerca della qualità che stiamo attuando.»