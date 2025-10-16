Minacce di morte, violenza e abusi psicologici in famiglia: arrestato

Un importante intervento dei carabinieri ha portato all'arresto di un uomo accusato di ripetuti episodi di violenza domestica, maltrattamenti ed altro nei confronti della propria moglie. I carabinieri della Stazione di Ponte dell'Olio, in collaborazione con il personale dei servizi sociali e sanitari, hanno dato seguito a una serie di denunce e segnalazioni che hanno permesso di raccogliere prove solide e arrestare l'individuo.

L'operazione, condotta sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Piacenza, è scattata a seguito di una denuncia presentata alcune settimane fa dalla vittima presso la Stazione dei Carabinieri di Ponte dell'Olio. La donna ha raccontato di una lunga serie di abusi fisici e psicologici subiti dal marito, risalenti a più di un anno e culminati in atti di violenza e minacce verso di lei ed all’interno del contesto familiare.

La moglie ha descritto come, all'inizio del 2022, il marito l’avrebbe spinta contro una porta a vetri, provocandole una ferita al braccio destro causata dalla rottura di un vetro. In seguito, nello stesso anno, durante un'altra discussione, l'uomo l’avrebbe minacciata di ucciderla con un coltello da cucina, mentre in un episodio successivo, nell'autunno del 2022, l’avrebbe minacciata di morte, spingendola in questo caso a chiedere aiuto ai Carabinieri.

Le indagini hanno anche rivelato un ambiente familiare segnato da un clima di costante minaccia e terrore psicologico, che ha coinvolto non solo la moglie ma anche i figli della coppia. Il nucleo familiare, composto da due figlie della donna avute da una precedente relazione e da altri tre figli avuti con l'indagato, viveva in un contesto di paura e sottomissione. Il padre avrebbe creato un ambiente opprimente all'interno della casa, con atti di violenza anche psicologica che hanno alimentato un continuo stato di tensione.

Grazie all'accurato lavoro di indagine condotto dai carabinieri di Ponte dell’Olio, l'uomo è stato arrestato e trasferito in carcere, a seguito di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Piacenza.