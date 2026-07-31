Minorenni in fuga rintracciati nella notte dalla polizia locale alla fermata del bus

Un normale controllo notturno si è trasformato in un provvidenziale intervento di tutela per due adolescenti in fuga. Nei primi giorni del mese, poco dopo la mezzanotte, una pattuglia della Polizia Locale di Piacenza ha notato un ragazzo di 15 anni e una ragazza di 16 anni seduti a una fermata dell'autobus in zona Peep.

I giovani erano privi di documenti e telefoni cellulari. Agli agenti hanno inizialmente raccontato di risiedere in Lombardia, di aver perso l'ultimo treno e di essere in attesa di un taxi. Le evidenti incongruenze della versione hanno però spinto gli operatori ad approfondire i controlli. Le verifiche hanno svelato la realtà: il quindicenne, residente nella provincia di Reggio Emilia, si era allontanato da casa la sera precedente e la famiglia ne aveva già denunciato la scomparsa.

Poco dopo è stato rintracciato anche il padre della ragazza, che la stava cercando disperatamente nel Milanese.La sedicenne è stata riaffidata ai genitori durante la notte stessa. Per il ragazzo, i cui familiari erano impossibilitati a raggiungerlo subito, la Polizia Locale ha attivato il Prins (Pronto Intervento Sociale).

Il giovane è stato accolto in una struttura protetta fino al ricongiungimento avvenuto il giorno successivo. Una sinergia perfetta tra agenti e servizi sociali che ha protetto due minori vulnerabili.