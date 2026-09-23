«Mio figlio disabile, per stare in piscina da 340 a 1.300 euro»
La denuncia arriva dai genitori di un ragazzo di 15 anni
Simona Segalini
|1 ora fa
La piscina coperta del Polisportivo
Un drastico aumento delle tariffe rischia di tagliare fuori dalla piscina del Polisportivo di Piacenza un ragazzo di 15 anni con grave disabilità cognitiva e motoria. Il costo dell'attività terapeutica è infatti schizzato da 340 ad oltre 1.300 euro all'anno (+250%), cifra insostenibile per la famiglia che denuncia una grave discriminazione e l'assenza di comunicazioni sui cambi di fruizione del servizio. Alla base del rincaro ci sarebbe l'esclusione del giovane dalle agevolazioni da parte dell'Ausl locale, che lo costringe a tariffe di mercato: «Mio figlio non è un campione sportivo, ma ha diritto alla sua terapia. Non ci arrendiamo», promette la madre.