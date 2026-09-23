«Mio figlio disabile, per stare in piscina da 340 a 1.300 euro»

Un drastico aumento delle tariffe rischia di tagliare fuori dalla piscina del Polisportivo di Piacenza un ragazzo di 15 anni con grave disabilità cognitiva e motoria. Il costo dell'attività terapeutica è infatti schizzato da 340 ad oltre 1.300 euro all'anno (+250%), cifra insostenibile per la famiglia che denuncia una grave discriminazione e l'assenza di comunicazioni sui cambi di fruizione del servizio. Alla base del rincaro ci sarebbe l'esclusione del giovane dalle agevolazioni da parte dell'Ausl locale, che lo costringe a tariffe di mercato: «Mio figlio non è un campione sportivo, ma ha diritto alla sua terapia. Non ci arrendiamo», promette la madre.