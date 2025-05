Monopattini a nolo, a Piacenza ora il casco c'è

I “monopattinisti" con il casco non saranno più un miraggio sulle strade di Piacenza. Da pochi giorni, infatti, i mezzi in condivisione del servizio Ridemovi sono dotati di un copricapo di sicurezza integrato, dello stesso colore arancione dei monopattini, fissato al dispositivo e sbloccabile tramite app prima dell’utilizzo.

L’introduzione della dotazione nasce per adeguarsi alle nuove regole sulla micromobilità, che rendono obbligatorio l’uso del casco per chi guida un monopattino elettrico. Una misura accolta con reazioni diverse tra gli utenti: c’è chi ne apprezza il valore in termini di sicurezza e chi teme che possa scoraggiare l’uso dei mezzi in sharing. Ma l’obiettivo è chiaro: ridurre gli incidenti e promuovere comportamenti più responsabili sulla strada.

Ridemovi, presente in decine di città italiane, ha avviato l’installazione dei caschi integrati in tutte le aree servite, puntando a un modello di mobilità urbana che sia sostenibile ma anche sicuro. A Piacenza, dove il servizio è attivo dal giugno 2023, circolano 200 monopattini, affiancati da biciclette elettriche e tradizionali. Gli iscritti sfiorano quota 10mila, e i viaggi effettuati sono già oltre 76mila. Oltre a offrire una soluzione pratica per gli spostamenti brevi, il servizio ha contribuito concretamente alla riduzione delle emissioni: il risparmio di anidride carbonica supera le 126 tonnellate.