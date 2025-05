I monopattini prendono sempre più piede e le multe triplicano

Aumentano i controlli, si impennano le sanzioni. Nei primi quattro mesi del 2025, a Piacenza, le multe per l’uso irregolare dei monopattini elettrici sono quasi triplicate rispetto all’intero 2024: 93 le violazioni accertate dalla polizia locale tra gennaio e il 10 maggio, contro le 33 dell’anno scorso. Un dato che fotografa gli effetti del nuovo Codice della strada, in vigore da dicembre, che ha introdotto norme più severe, tra cui l’obbligo del casco per tutti.

Nel dettaglio: 84 le multe per mancato uso del casco, tre per circolazione contromano, sei per trasporto di passeggeri – vietato – e le restanti per altre irregolarità. Nel 2024 erano state dieci le sanzioni per assenza del casco, otto per passeggeri trasportati, e solo due per mancato utilizzo del giubbotto catarifrangente.

Intanto in consiglio comunale arriva la mozione della Lega, a firma Luca Zandonella, che chiede il divieto di circolazione di monopattini e bici elettriche nelle aree pedonali urbane, come piazza Cavalli e piazza Duomo. «Numerose segnalazioni evidenziano pericoli per i pedoni», scrive il consigliere. «Serve un’ordinanza per obbligare i conducenti a spingere i mezzi a mano». Zandonella propone anche più controlli e segnaletica chiara: «Troppi li usano ancora in modo pericoloso».