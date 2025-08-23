Monopattino con due motori, giovane si schianta sullo Stradone

Il supermonopattino ha sfrecciato per le vie di Piacenza raggiungendo i sessanta chilometri orari, fino a quando, con il suo pilota, si è schiantato contro un colonnato di stradone Farnese. Il pilota, un giovane egiziano, ha subito multiple fratture a una gamba; il colonnato è stato abbattuto e il supermonopattino è stato portato dalla polizia locale al comando di via Rogerio, dove è rimasto sotto sequestro.

È accaduto l’altro giorno. Protagonista dell’episodio un ventenne egiziano che sfrecciava velocissimo per le vie cittadine con il suo monopattino-bolide che, come appurato dalla polizia locale, era stato truccato. Al piccolo veicolo era infatti stato aggiunto un secondo motore elettrico che aveva portato il due ruote a raggiungere i 2000 watt, quando quelli consentiti dal Codice della Strada per i monopattini sono al massimo 500.