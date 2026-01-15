Monopattino “truccato” sul Corso, poteva raggiungere 87 km/h: sequestrato

Un monopattino elettrico, sul quale viaggiavano due giovani, è stato fermato su Corso Vittorio Emanuele dalla polizia locale di Piacenza nel pomeriggio di mercoledì 14 gennaio.

Alla guida un 19enne di origine algerina, con a bordo un passeggero di 22 anni. Entrambi circolavano senza casco, il cui utilizzo è obbligatorio per legge, e già a un primo controllo il mezzo è apparso non conforme. Dagli accertamenti tecnici successivi è emerso che risultava infatti modificato rispetto alle caratteristiche consentite, con la presenza di due motori per una potenza complessiva di 2400 watt, a fronte dei 500 watt massimi ammessi dalla normativa, ed era in grado di raggiungere una velocità di circa 87 km/h, ben oltre il limite di 20 km/h previsto sulle carreggiate urbane e di 6 km/h nelle aree pedonali.

Una trasformazione che lo ha reso estremamente pericoloso per l’incolumità di chi lo utilizza e per pedoni e altri utenti della strada, soprattutto in un contesto delicato e molto frequentato come il centro cittadino. Alla luce delle violazioni riscontrate, la Polizia Locale ha proceduto al sequestro del monopattino finalizzato alla confisca e alla contestazione delle sanzioni previste dal Codice della Strada.

CONTROLLI COSTANTI

L’episodio si inserisce in un’attività di controllo costante: da gennaio a dicembre 2025 i verbali elevati dalla Polizia Locale di Piacenza per violazioni relative ai monopattini elettrici sono stati complessivamente 242, mentre nello stesso periodo gli incidenti stradali che hanno coinvolto monopattini elettrici sono stati 34.

LE NORME PER LA CIRCOLAZIONE

I monopattini elettrici, assimilati ai velocipedi, possono circolare esclusivamente in ambito urbano e solo nel rispetto di precise condizioni: devono essere conformi ai requisiti tecnici previsti, non possono superare i limiti di velocità stabiliti, non è consentito trasportare passeggeri, animali o oggetti, è vietato circolare sui marciapiedi o contromano e durante la guida non è ammesso l’utilizzo del telefono cellulare.

È inoltre obbligatorio indossare il casco protettivo, sia per i minorenni che per i maggiorenni, e utilizzare dispositivi di illuminazione e indumenti ad alta visibilità nelle ore serali e notturne.