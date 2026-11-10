Montagna e giovani, la politica: «Restate, ecco i nostri progetti»

Ingegnere informatico, infermiera, carabiniera, imprenditore sulle orme del padre: hanno le idee chiare gli studenti di Bobbio, ma chiedono più servizi e opportunità per continuare a vivere nel territorio al quale sono legati e di cui si sentono orgogliosi. E lo fanno rivolgendo le proprie domande direttamente a politici e amministratori. L’occasione si è concretizzata all’auditorium Santa Chiara di Bobbio, dove è stata presentata l’ampia ricerca della Camera di commercio dell’Emilia, curata dal Laboratorio di Economia locale dell’Università Cattolica di Piacenza, diretto dal professor Paolo Rizzi (vedi Libertà del 4/11). «I giovani vanno convinti a rimanere in montagna dando fiducia con provvedimenti reali e concreti su viabilità e digitale e sui presidi del territorio per superare il divario con la pianura» dice Filippo Cella, vicepresidente della Camera di Commercio dell’Emilia.

Gli studenti

Due studenti hanno portato la loro testimonianza diretta: «Do una mano all’attività dei miei in ambito ristorativo, queste piccole realtà sono importanti perché mantengono vivo il territorio» dice Beatrice Carbone. Leonardo Riboni si è trasferito con la famiglia da Milano: «Sono felice di poter vivere qui e costruire il mio futuro. Ogni giorno ho emozioni nuove».

«Valutare un Its»

Il ministro del Pnrr Tommaso Foti, sul fronte dell’istruzione, ricorda l’investimento di 4 milioni e 900 mila euro per l’istituto omnicomprensivo di Bobbio (vedi Libertà 8/8). «Restano 450mila posti liberi nel mercato del lavoro. Suggerisco un Its, che potrebbe rappresentare un raccordo tra scuola e lavoro». Nell’indagine è emerso che i giovani puntano all’attività autonoma. «Nel commercio, nell’artigianato e nella piccola impresa la risposta è l’accesso al microcredito ». Come tenere le imprese sul territorio, chiedono gli studenti? «Faccio un esempio: il Parmigiano di montagna oggi è una realtà vantaggiosa. Si è studiato un segmento per valorizzare un prodotto». Per la fine dell’anno, il ministro annuncia novità. «Stiamo studiando una strategia per l’Appennino piacentino- parmense, un contratto istituzionale di sviluppo sul quale mettere fondi, ma servono le idee per rimanere sul territorio. Bisogna lavorare assieme tra Comuni e favorire lo sviluppo di tutta la valle, non solo di un centro». Tra gli aspetti fondamentali per colmare il divario c’è il digitale. « Nel 2027 si concluderà il progetto sulla connettività delle aree interne» aggiunge.

«Asili nido gratuiti»

Maria Costi, presidente della commissione Scuola e Giovani della Regione, parte dalla disaffezione dei giovani nei confronti della politica, emersa anche dall’indagine. «Potete valutare di fare il sindaco e impegnarvi per la vostra comunità - dice -. Con tutte le difficoltà del caso, non perdete la speranza». Per evitare lo spopolamento, l’ente regionale punta su «asili nido gratis. Ci sono finanziamenti per le cooperative di comunità e per le imprese che assumono. Le pluriclassi non piacciono, eppure la collaborazione tra età diverse è la base del metodo Montessori. E poi c’è lo sport, che è motore di benessere. La società invecchia, bisogna lavorare sulla prevenzione ». Il sindaco di Bobbio Roberto Pasquali lancia un grido di allarme mostrando un’indagine condotta 30 anni fa sulla montagna e cita anche Mina: «Non vorrei che i convegni rimanessero “parole parole parole”. Ci vogliono i soldi per far rimanere i giovani qui. Nel ‘97 alle medie c’erano 30 bambini. Quest’anno ne sono nati solo 5. Come facciamo a tenere le scuole aperte e come possiamo tenere qui le famiglie?».

«Risorse con le fusioni»

I ragazzi si rivolgono anche ai sindaci di montagna. Franco Albertini di Alta Val Tidone elogia la fusione dei Comuni « Abbiamo avuto più risorse che abbiamo investito per mantenere le famiglie sul territorio. Ad esempio, scuolabus e mensa sono diventati gratuiti».