Montalbo, aiuola del monumento ai caduti rimessa a nuovo dalla Pro loco

La Pro loco di Montalbo ha rimesso mano all'area che circonda il monumento ai caduti, di lato il cimitero comunale. Grazie ai volontari al posto di tre pini che una tromba d'aria aveva sradicato ora sono stati ripiantumate tre magnolie. L’aiuola che introduce al monumento ai caduti è stata anch’essa rimessa a nuovo e dotata di un nuovo impianto di irrigazione controllato da un’apposita centralina. La ghiaia del vialetto che corre attorno al monumento è stata livellata. In una parola tutto è stato riportato al suo decoro originario, degno di un luogo che rappresenta un pezzo di memoria e identità della comunità di Montalbo. I lavori verranno presentati domenica 9 novembre, quando anche la piccola frazione di Ziano renderà omaggio ai caduti.