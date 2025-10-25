Monticelli: «Le auto sfrecciano sulla statale, chiediamo più sicurezza»

«Si viaggia ad alta velocità lungo la strada statale Padana inferiore nel tratto che attraversa la zona residenziale di via Quattro case»: è la segnalazione del gruppo all’opposizione “Monticelli attiva” trasformata in un’interpellanza che sarà discussa in occasione del prossimo consiglio comunale.

«Sappiamo che il tratto non è di competenza dell’amministrazione comunale, è statale e quindi di Anas - scrivono i consiglieri di minoranza firmatari, Martina Affaticati, Davide Tosoni, Elena Villa e Laura Cattadori. - Un anno fa avevamo inviato un’ulteriore segnalazione della problematica suggerendo un’intensificazione dei controlli da parte della polizia locale e la necessità e urgenza di confronto tra il Comune e gli altri enti interessati, alla ricerca di interventi che nel lungo periodo potessero risultare più risolutivi.

L’amministrazione tre anni fa ha installato un velobox (circa 200 metri dopo l’ingresso in paese provenendo da Caorso) ma non sembra aver avuto un grande impatto sul comportamento degli automobilisti». La colonnina arancione è solitamente vuota, con funzione deterrente, ma potrebbe ospitare rilevatori di velocità. Il gruppo “Monticelli attiva” chiede alla giunta quali misure siano previste «per migliorare la tutela della sicurezza di fruitori e residenti di quel tratto di strada».