Monumento ai caduti restaurato da volontari a Santa Maria di Bobbio

Sono oltre venti i caduti nelle guerre di Santa Maria di Bobbio. Figli che non sono più tornati dalle loro famiglie, dai genitori. «Ci dispiaceva non rivolgere alla loro memoria una carezza, un grazie, e abbiamo pensato di farlo trovandoci al monumento vicino alla chiesa per averne cura», spiega Nicola Filippini, che con Luciano Pasquali della Pro loco e Giorgio Orsi del vivaio “Orsi Forelli” ha provveduto a rendere il monumento degno del Quattro Novembre e della celebrazione di Ognissanti. Il monumento fa davvero riflettere: perché rievoca il mare (nella parte azzurra), la collina (con i fiori) e la montagna (con due sassi sulla cima), «a ricordo di chi, tra i nostri padri, è morto nei combattimenti sia nel mare che nella terra bagnata di sangue», sottolinea Filippini. I fiori sono stati donati dal vivaio di Orsi.