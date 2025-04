Morfasso, la chiesa di Casali ha bisogno di aiuto: New York risponde

Nella frazione di Casali, nel comune di Morfasso, si lancia un appello per salvare la chiesetta della Visitazione della Beata Vergine Maria, costruita 400 anni fa dalla comunità locale. Oggi, con lo spopolamento del paese, rischia l’abbandono. È attiva una raccolta fondi per restaurare facciata, cornicioni, affreschi, tetto e campanile: il costo è stimato in 30mila euro. La parrocchia ha avviato una sottoscrizione e i “cui di casè” organizzeranno eventi, come un pranzo il 21 giugno. Il sostegno arriva anche dagli emigrati morfassini all’estero, tra cui alcuni residenti a New York. Anche gli Alpini hanno dato il loro contributo. Chi vuole aiutare può contattare don Jean Laurent Konango al numero 3484221881.