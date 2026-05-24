Mr. Bowl: "Se mi chiudono, faccio inchieste come Charlotte Matteini!"

Buongiorno Mr. Bowl, la vedo preoccupato. Cos'è successo?

Ormai è finita, non c'è più niente da fare. Basta, mi ritiro.

Ma cosa dice? Adesso che Bowlcast va così bene. Addirittura la fermano per strada, le chiedono l'autografo.

Ecco, appunto, io sono perfetto. Quei due invece ne hanno combinate una delle loro. Non posso fidarmi di Tassi e Di Trani, sono degli irresponsabili.

Cosa hanno fatto? Alla fine mi pare se la siano sempre cavata. Gli ospiti sono tutti di alto livello, hanno fatto un buon lavoro.

Fin troppo, l'ospite di stasera mi preoccupa. È un carro armato, un treno. I ragazzi non hanno le spalle abbastanza larghe.

Ma di chi si tratta? Mi sto preoccupando.

Charlotte Matteini, giornalista d'inchiesta, soprattutto sul tema lavoro, una che vive di debunking e fact-checking. È una penna scomoda, da sempre porta avanti grandi battaglie senza scendere a compromessi. Ha pubblicato anche il libro 'Gli italiani non hanno più voglia di lavorare (e hanno ragione)', Cairo Editore.

Charlotte Matteini

Certo, è fortissima, la conosciamo tutti. E il suo essere integerrima direi che è un valore aggiunto. No?

Proprio così. Solo che attacca da tutte la parti. È una forza della natura. È una nemica dei poteri forti, io sono un povero scodellino.

No, Mr. Bowl, non mi diventi complottista, per favore. La sua forza è essere sempre tutto d'un pezzo.

Ovvio. Dai, si scherza. La puntata fa spaccare dalle risate. Charlotte è una grande. Una giornalista vera, seguo sempre le sue inchieste su YouTube, ha scritto storie interessantissime anche su Il Fatto Quotidiano, Fanpage e altre testate. Riesce a stanare gli annunci di lavoro assurdi, soprattutto nella ristorazione, il settore più triste e allo stesso tempo più divertente sotto questo punto di vista. Poi vediamo, se mi chiudono, mi butto anche io nella mischia e l'aiuto nelle sue inchieste.

Allora ci dica qual è l'annuncio più assurdo che ha trovato Charlotte Matteini.

E no, per saperlo dovete guardare la puntata di Bowlcast, come ogni domenica, stasera alle 21.00 su Telelibertà, canale 76 del digitale terrestre o sull'app Telelibertà. In questo modo potrete ridere dei mille aneddoti di Charlotte Matteini.E da domani la puntata sarà disponibile on demand su E no, per saperlo dovete guardare la puntata di Bowlcast, come ogni domenica, stasera alle 21.00 su Telelibertà, canale 76 del digitale terrestre o sull'app Telelibertà. In questo modo potrete ridere dei mille aneddoti di Charlotte Matteini.E da domani la puntata sarà disponibile on demand su liberta.it , sezione Telelibertà. Per il podcast puro, potrete ascoltarlo sulle principali piattaforme audio. Mandate i feedback e candidatevi per le nostre famose incursioni mandando una mail a [email protected] . E ricordate che io vi giudico, con una penna integerrima in mano, un po' di blush sulla ceramica (come piace a Charlotte), ma vi giudico sempre.

Danilo Di Trani