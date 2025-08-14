Multa pagata al fotofinish, ma niente sconto. «È ingiusto»

Pagare una multa all’ultimo momento, pur essendo nei propri diritti, può creare problemi con la Polizia locale di Piacenza. Come avvenuto ad una automobilista di Casalpusterlengo che dallo scorso 17 maggio non è ancora riuscita a venirne a capo a causa di una interpretazione del comando di via Rogerio sul termine dei cinque giorni per il pagamento ridotto del 30 %.

Protagonista suo malgrado della vicenda Cristina Parati, che lo scorso 17 maggio dal Lodigiano era venuta a Piacenza con il marito per fare compere. Intercettata da una pattuglia della polizia locale con la telecamera mobile, le veniva correttamente contestata la mancata revisione del veicolo sul quale viaggiava. Tre mesi di ritardo anche se la vettura era in perfetto ordine. Una dimenticanza, giustamente sanzionata, sulla quale non c’è nulla da dire.

Una multa di 173 euro. Se la si paga entro cinque giorni si ha però diritto alla riduzione del 30%. Nel nostro caso circa 51 euro in meno. Una somma che normalmente non fa ricco o povero nessuno ma che in questo caso rappresenta il diritto di un onesto cittadino. La professionista lodigiana paga entro il quinto giorno ovvero alle ore 23,28 del 22 maggio, attraverso il canale on line del PagoPa. La multa le era stata comminata il 17 maggio. I cinque giorni decorrono dalle 24 ore successive, dunque tutto in regola per ottenere la riduzione.

Non per gli uffici di via Rogerio. «Qualche giorno dopo controllo l’home banking - racconta Parati da noi contattata - e scopro che mi erano stati decurtati 173 euro, non 121 come avrebbero dovuto essere con la riduzione».