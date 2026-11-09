Municipale, dai rilevatori di fumo alle vie di fuga: ecco cosa non va. Lavori per 400mila euro

Il Teatro Municipale di Piacenza necessita di interventi di messa in sicurezza per circa 400mila euro. Il Comune ha affidato allo studio Rainieri di Fidenza, per 40mila euro, la progettazione esecutiva dei lavori destinati a risolvere criticità emerse negli impianti dello storico edificio.

Tra i problemi segnalati figurano l'obsolescenza dei sistemi di rilevazione dei fumi e di spegnimento degli incendi sul palcoscenico, le carenze nell'illuminazione di emergenza lungo le scale della platea e la necessità di verificare parapetti e dispositivi antincendio.

Il piano nasce dai sopralluoghi dei vigili del fuoco e prevede anche un nuovo sistema di diffusione sonora per guidare l'evacuazione del pubblico.