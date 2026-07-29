Musica, buon cibo e allegria nel segno di Chicco: torna la Festa dei Cuion

Per Chicco Maggi, anima del volontariato gropparellese, per l’intera comunità della Val Vezzeno e per promuovere il territorio attraverso musica, buon cibo e divertimento. Tutto pronto per la nuova edizione della Festa dei Cuion che tra ironia e autoironia porterà al campo sportivo del paese artisti di livello nazionale come i Legno, Le canzoni giuste e Ruggero de i timidi oltre a tanti giovani cantanti e musicisti piacentini nelle serate di venerdì 31 luglio, sabato 1 e domenica 2 agosto.

Dopo oltre 40 tra serate, iniziative solidali, eventi sportivi, iniziative e progetti con scuole e altre realtà associative attive in provincia di Piacenza si avvicina l’appuntamento più importante per Promis Gruparel, organizzazione che grazie ai nove soci del direttivo e oltre 120 volontari è pronta a trasformare il campo sportivo di Gropparello in una grande palcoscenico in cui si esibiranno, da venerdì 31 luglio a domenica 2 agosto, venti tra artisti e musicisti alla nuova edizione della Festa dei Cuion.

«La novità più grande riguarda il luogo - commenta il presidente di Promis Marco Maggi -. In questi anni la partecipazione al nostro evento è aumentata esponenzialmente e per riuscire ad accogliere correttamente tutto il flusso di persone abbiamo pensato di trasferirci dal piazzale di via IV novembre al campo sportivo del paese». Il luogo però non è la sola novità: «Quest’anno avremo per tutte e tre le serate uno studio di tatuaggi pronto a rendere indelebile il ricordo della nostra festa - annuncia il vicepresidente Marco Vincenti -, al campo saranno presenti anche diversi mercatini, espositori di artigianato e produttori agricoli della zona oltre al banco dei nostri amici di Piacenza Memes». Una certezza assoluta è rappresentata invece dalle cucine: «Possiamo davvero contare su una flotta di volontari capaci di unire passione, competenza e preparazione» precisa il consigliere Alessandro Maggi. Tra i piatti special che caratterizzano la festa i tagliolini al tartufo, il pulled pork, le bruschette, e poi proposte vegetariane come il cous cous, gli hamburger di verdure e gli anelli di cipolla, la carne della macelleria Bonfanti e trai dolci il gelato artigianale.

Come da tradizione sabato 2 agosto si terranno le premiazioni dei Cuion dell’anno, con il premio conferito sia alla Cuion gropparellese che a quello della provincia di Piacenza.

Ampio ed eterogeneo il programma musicale: «Come ogni anno - afferma il consigliere Paolo Paraboschi - le aperture dei concerti sono affidate a giovani artisti emergenti piacentini e le chiusure a dj di valore del nostro territorio». Venerdì 31 luglio si parte con The Chains Piano, duo acustico che aprirà il concerto de I Legno, a chiudere la serata Galuppi dj accompagnato sul palco da Luca Vici, volto di Radio Goat. Sabato 1 agosto aprirà le danze Alice Piccioni, in arte Novemre, poi Camilla Gorrini in arte Kamylla. Protagonista della serata il gruppo «Le canzoni giuste»; in chiusura dj Overdrop. Domenica 2 agosto sarà la volta di Clarissa Corradi e Giacomo Carini che avranno la responsabilità di aprire il concerto dell’irriverente Ruggero de I timidi. In chiusura fino a tarda ora Mr Heil. Tre serata di musica dal vivo, buon cibo, aria fresca, divertimento e il desiderio di ricordare sempre con il sorriso l’ideatore della festa Federico Maggi, scomparso prematuramente nel dicembre del 2022. «Ironia, autoironia, musica dal vivo, esaltazione dei prodotti territoriali e l’amore per Gropparello - conclude il segretario Mattia Iudicello -, questi sono gli ingredienti che caratterizzano la Festa dei Cuion».