Nas multano ristorante in Val Luretta e a Parma diffidata una pizzeria

Nuovi controlli dei Nas, nuove irregolarità sul nostro territorio: in Val Luretta, i militari del Nas, con il supporto dei colleghi del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Piacenza, hanno effettuato un controllo igienico-sanitario presso un ristorante, accertando carenze igieniche nella cucina e nei locali annessi, caratterizzati dalla presenza diffusa di ragnatele e materiale estraneo all’attività di ristorazione. Al legale responsabile è stata contestata una violazione amministrativa, con sanzione pecuniaria di 1.000 euro.

Diffida alla pizzeria che usa la parola "Valtaro"

Poco distante da qui, a Parma, è stata rilevata l’irregolare utilizzazione della denominazione “Valtaro” per una pizza a base di funghi porcini, evocativa dell’Indicazione Geografica Protetta “Fungo di Borgotaro”: in realtà non ve n'era traccia. Per tale motivo, nei confronti del titolare è stata emessa una diffida. L’ispezione ha portato poi al sequestro di 60 kg di panificati e basi per pizza privi delle indicazioni obbligatorie di tracciabilità relative alla fase di produzione o scongelamento, per un valore complessivo stimato di circa 500 euro. Nei confronti del titolare sono state contestate violazioni amministrative che comportano sanzioni pecuniarie per un importo complessivo pari a 1.500 euro. Ulteriori criticità, segnalate all’Autorità Sanitaria competente, hanno riguardato la presenza di infiltrazioni di umidità e sporco, scrostature dell’intonaco, materiale e attrezzature in disuso accatastati e l’uso di contenitori per rifiuti organici privi di apertura automatica a pedale.