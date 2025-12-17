Nasce la terza moschea a Piacenza, sarà la casa dei bosniaci

La pratica edilizia c’è, l’inizio lavori dovrebbe essere consegnato in questi giorni, prima di Natale. Quella che nascerà all’angolo tra via Mentovati e via Lucca, nel quartiere del Capitolo, sarà la terza moschea di Piacenza, dopo quelle del Centro Islamico della Caorsana e di via Mascaretti, quest’ultima al centro di un contenzioso con il Comune sulla destinazione d’uso.

Sarà pronta, nella migliore delle ipotesi, tra un anno. Sarà il cuore dell’associazione bosniaca Dzemat Ilm Piacenza che oggi è ospitata temporaneamente nell’immobile comunale di via Cornegliana (in coabitazione con altre realtà) e che alcuni giorni fa è finita nell’occhio del ciclone, accusata di pregare senza permesso