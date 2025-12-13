Pregano Allah e vengono sfrattati, al circolo scoppia il caso

Scoppia la tensione attorno al circolo “Non ti scordar di me” di via Cornegliana, dopo che i vertici dell’associazione avrebbero deciso di sfrattare l’associazione dei bosniaci musulmani dagli spazi interni. Secondo quanto si apprende, alla base della decisione ci sarebbe l’attività di preghiera svolta da tempo all’interno di un locale che viene condiviso anche con altre associazioni. L’attività religiosa, giudicata non consentita e fonte di confusione negli spazi comuni, avrebbe convinto i responsabili del circolo a interrompere l’utilizzo della stanza da parte del gruppo, procedendo con uno sfratto immediato.

A far esplodere pubblicamente il caso è stata però la consigliera comunale di Fratelli d’Italia, Sara Soresi, che con un post su Facebook ha denunciato la situazione.