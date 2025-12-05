Nasce "L'angolo della musica" a Piacenza

Si chiama “L'angolo della musica” il nuovo complesso di edilizia residenziale che verrà ultimato nel 2027 grazie alla collaborazione tra l'impresa edile Barocco Costruzioni e l'agenzia immobiliare Masarati Luxury Real Estate. Si tratta di un intervento di risanamento conservativo effettuato dalla Barocco che ha preso il via già da qualche mese: il palazzo si trova al numero civico 50 di Via Scalabrini, angolo Via Nicolini, e sarà oggetto di un progetto che porterà a realizzare 14 abitazioni, 17 garage e relative cantine di pertinenza, restituendo alla città di Piacenza un palazzo storico lasciato andare nel tempo. Lo Studio Hangar 51 ha ospitato l'evento di presentazione ufficiale, con Gianluca Gazzola di Masarati e Francesco Balsamo a fare gli onori di casa insieme ai progettisti coinvolti nell'intervento, alla presenza di imprenditori e liberi professionisti interessati a questa nuova attività. «Il nome “L'angolo della musica” è stato scelto per l'importanza storica della zona in cui si trova – ha spiegato Gazzola – nel 1839, in via Nicolini, nacque quello che adesso tutti conosciamo come Conservatorio Nicolini e che attualmente ha un'altra sede, ci sembrava una bella cosa richiamare questo significativo evento storico avvenuto proprio in quella parte di Piacenza». Per maggiori informazioni sull'intervento si può consultare il sito www.langolodellamusica.it.