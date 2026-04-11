Nel Mirino, in marcia verso Piacenza Capitale della Cultura

Inizierà ufficialmente il prossimo 19 maggio la grande “partita” che Piacenza vuole vincere per diventare Capitale della Cultura 2033. Lo ha annunciato ieri sera ai microfoni di “Nel Mirino” l'assessore alla Cultura del Comune di Piacenza Christian Fiazza: la puntata condotta da Nicoletta Bracchi è infatti servita per fare il punto sul turismo locale tra piani strategici e grandi eventi per il futuro.

Fiazza ha affrontato il tema con la giornalista di “Libertà” Patrizia Soffientini, il consigliere comunale e presidente del Conservatorio Nicolini Massimo Trespidi, il sindaco di Bobbio Roberto Pasquali e il vicesindaco di Castell'Arquato Umberto Boselli. «La prima data utile per il percorso di Piacenza Capitale della Cultura sarà il 19 maggio – ha spiegato l'assessore – quel giorno ci sarà il primo evento ufficiale a Piacenza, nei prossimi giorni comunicheremo anche dove di preciso, sarà un'iniziativa “dal basso” che avrà lo scopo di condividere idee e proposte sul tema della cultura con tutti i diretti interessati. Non solo, sarà anche l'occasione per presentare il logo di Piacenza Capitale della Cultura, che per ora posso anticipare sarà di color mattone per richiamare la tonalità delle case del centro storico».