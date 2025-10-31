"Nel Mirino", Michele de Pascale racconta i suoi primi 365 giorni da presidente

Circa un anno fa diventava presidente della Regione Emilia Romagna, adesso è arrivato il momento di stilare un primo bilancio del suo mandato. Michele De Pascale torna a Telelibertà per raccontare i suoi primi 365 giorni di attività, lo farà questa sera davanti alle telecamere di “Nel Mirino”. A partire dalle 21 la conduttrice Nicoletta Bracchi approfondirà alcuni temi cruciali della sua campagna elettorale in una puntata divisa in tre blocchi. Il primo sarà un dialogo a tu per tu diretto con De Pascale che racconterà dunque come ha vissuto questo suo anno di presidenza, passando dalle aspettative agli obiettivi futuri.

Nel secondo blocco si passerà all'analisi di che cosa si sta facendo per lo sviluppo economico in Emilia Romagna, concentrandosi in particolare sui risvolti che riguardano il territorio piacentino: De Pascale ne parlerà insieme ad altri due ospiti in studio, il presidente di Confindustria Piacenza Nicola Parenti e il vicepresidente di Confapi Industria Piacenza Vincenzo Cerciello. Infine, terzo e ultimo blocco che affronterà il delicato tema della sanità in regione, De Pascale lo analizzerà in compagnia dell'ex sindaca di Piacenza Patrizia Barbieri, del presidente dell'Ordine dei Medici di Piacenza Augusto Pagani e del giornalista di Libertà Marcello Pollastri. Tutte le puntate di “Nel Mirino” sono disponibili on demand sul sito www.liberta.it