Nicolini, tornano i Concerti della Domenica

Concerti della Domenica del Conservatorio: l’orchestra prende forma su due pianoforti

Domenica 20 settembre, alle ore 11, il Salone dei Concerti del Conservatorio Nicolini ospiterà un nuovo appuntamento dei Concerti della Domenica, rassegna dedicata all’ascolto e alla scoperta della musica attraverso programmi capaci di intrecciare grandi capolavori e nuove prospettive d’ascolto.

Protagonista dell’incontro sarà il Duo pianistico composta da Giuseppe Merli e Antonio Tarallo, impegnato in un programma dal titolo “Orchestra sul pianoforte: trascrizioni originali”.

Il concerto si aprirà con la Sinfonia n. 3 op. 90 in fa maggiore di Johannes Brahms, nella trascrizione per due pianoforti realizzata dall’autore.

Seguirà il celebre Prélude à l’après-midi d’un faune di Claude Debussy, anch’esso proposto nella trascrizione per due pianoforti dell’autore. A completare il programma sarà Les Préludes di Franz Liszt, nella versione per due pianoforti realizzata dallo stesso compositore.

Il filo conduttore del concerto sarà dunque proprio la trascrizione d’autore: non semplicemente una riduzione dell’organico, ma un modo diverso di ripensare e ascoltare la dimensione orchestrale. Brahms, Debussy e Liszt hanno infatti trasferito personalmente le proprie composizioni nella dimensione dei due pianoforti, creando versioni che consentono di cogliere da una prospettiva nuova struttura, colori, contrasti e dialoghi presenti nelle partiture originali. L’ingresso è gratuito.