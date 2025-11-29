Niviano, cassonetto dato alle fiamme di fronte alla farmacia

Grande paura a Niviano, dove nella notte tra venerdì 29 e sabato 29 novembre un bidone dell’immondizia è stato dato alle fiamme di fronte alla farmacia e ad altri ambulatori medici. Le telecamere di videosorveglianza avrebbero ripreso l’autore dell’incendio. Ai carabinieri di Rivergaro, i primi ad accorgersi delle fiamme, il compito di risalire alla sua identità. Nonostante l’area sia stata transennata per permettere le operazioni di sicurezza, la farmacia ha garantito regolarmente il servizio. L’episodio ha suscitato preoccupazione tra i residenti della zona.