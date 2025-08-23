Niviano ha salutato Pennini, l'oste vero con il consiglio giusto

di Riccardo Freschi

Un velo di tristezza ha avvolto la piccola comunità nivianese in seguito alla scomparsa di Renzo Pennini, storico ex titolare dell’Antica Osteria di Niviano, scomparso martedì all’età di 73 anni. Figura amatissima da tutti, Renzo, con la sua voce pacata e il sorriso sempre pronto, non era solo un semplice gestore, ma è stato un punto di riferimento per generazioni di cittadini, un amico, un confidente, vero e proprio simbolo di accoglienza e umanità.

Il suo bar era diventato un luogo d’incontro imprescindibile: dai caffè mattutini degli operai che già alle prime ore del giorno entravano nel locale vicino alla vecchia chiesa prima di recarsi nei cantieri vicini, alle chiacchiere e partite di carte dei pensionati nel pomeriggio, fino agli aperitivi dei ragazzi nel fine settimana. Tutti, almeno una volta, hanno avuto una parola, un sorriso o un consiglio da parte di Pennini. Chiunque entrasse nel suo bar trovava sempre in lui non solo un ottimo caffè, ma anche un ascolto sincero.

«Era il nostro primo buongiorno che ricevevamo ogni mattina. Serviva chiunque con estrema gentilezza e in un modo che nessun altro poteva avere. Era una persona davvero autentica», testimoniano con commozione gli amici nonché clienti dello storico locale, le cui origini sono attestate dal 1668, sempre lì, affacciato su quella che un tempo era la strada principale, prima della Statale 45.