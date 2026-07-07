Non c'è posto all'ombra? Parcheggio sul vialetto pedonale

Parcheggi creativi in viale Tramello. Non c'è un posto all'ombra? Me lo creo io. Deve aver pensato più o meno così l'automobilista che, incurante dei divieti e dei buoni principi del senso civico, ha pensato bene di parcheggiare sul vialetto pedonale.

Un vialetto utilizzato abitualmente da famiglie con bambini, da anziani, da proprietari di cani per le passeggiate quotidiane del loro animale, podisti e e amanti della corsa. La mancanza di senso civico è stata immortalata da un nostro lettore che ci ha inviato la foto in redazione.