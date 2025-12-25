Ricordare, augurandosi che certe tragedie non accadano mai più.

Anche in occasioni delle festività di Natale sono stati commemorati tutti i caduti piacentini in guerra davanti al monumento di Barriera Genova. Una tradizione, quella del Comitato di Piacenza dell'associazione famiglie caduti dispersi in guerra, che continua nel segno del rispetto e della memoria. «Non ci dimenticheremo mai di chi è andato avanti» le parole del presidente Bruno Plucani.