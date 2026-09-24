Novate al limite: 613 detenuti, 140 agenti la Penitenziaria lancia l’Sos

Il carcere di Piacenza scoppia di detenuti che sono arrivati ad essere il 48% in più rispetto alla capienza normale. Nel medesimo tempo precipita il numero degli agenti di polizia penitenziaria, arrivati ad essere meno 43% rispetto alla dotazione organica prevista. “La situazione della Casa Circondariale di Piacenza è ormai drammatica e ai limiti della sopportabilità. Le Organizzazioni Sindacali rappresentative del Corpo di Polizia Penitenziaria, oggi riunite in manifestazione davanti alla Prefettura di Piacenza, intendono lanciare un allarme forte alle Istituzioni: il livello di criticità raggiunto dall’istituto non consente più di continuare a rinviare decisioni e interventi concreti”.

Inizia così il documento consegnato alla prefetta Patrizia Palmisani ieri mattina in prefettura al termine del Comitato per la sicurezza e l’ordine pubblico. Era da un anno e mezzo che le sigle degli agenti di polizia penitenziaria non scendevano unite per protestare con una manifestazione davanti alla prefettura. Qualche ora prima avevano aperto un presidio permanente davanti al carcere delle Novate. Presidio che si terrà ogni giorno fino alla soluzione dell’emergenza. Davanti alla prefettura erano in una quarantina con bandiere e fischietti, appartenenti alle sei sigle sindacali Sappe, Sinappe, Osapp, Uilpa, Cisl, Uspp.