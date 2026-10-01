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Numerosi precedenti penali, espulso 26enne tunisino

E' stato rintracciato dalla polizia dopo la sua scarcerazione

Redazione Online
|1 ora fa
Numerosi precedenti penali, espulso 26enne tunisino
1 MIN DI LETTURA
Uno straniero tunisino, di 26 anni e risultato irregolare, è stato espulso e accompagnato al Cpr. Il giovane, rintracciato a seguito di scarcerazione, è risultato avere a suo carico numerosi precedenti penali e di Polizia relativi a reati in materia di sostanze stupefacenti, reato di evasione e di procurata inosservanza di misure di sicurezza detentive. Inoltre risulta che avesse circolato in varie località del territorio nazionale, tra cui Milano, Piacenza, Nuoro, Ravenna ed Oristano. 
A conclusione delle attività istruttorie, grazie al lavoro degli operatori dei vari Uffici della Questura, è stato emesso il provvedimento di espulsione con accompagnamento e trattenimento presso il Centro di Permanenza per il Rimpatrio di Palazzo San Gervasio di Potenza.

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