Numerosi precedenti penali, espulso 26enne tunisino

Uno straniero tunisino, di 26 anni e risultato irregolare, è stato espulso e accompagnato al Cpr. Il giovane, rintracciato a seguito di scarcerazione, è risultato avere a suo carico numerosi precedenti penali e di Polizia relativi a reati in materia di sostanze stupefacenti, reato di evasione e di procurata inosservanza di misure di sicurezza detentive. Inoltre risulta che avesse circolato in varie località del territorio nazionale, tra cui Milano, Piacenza, Nuoro, Ravenna ed Oristano.

A conclusione delle attività istruttorie, grazie al lavoro degli operatori dei vari Uffici della Questura, è stato emesso il provvedimento di espulsione con accompagnamento e trattenimento presso il Centro di Permanenza per il Rimpatrio di Palazzo San Gervasio di Potenza.