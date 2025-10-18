Nuova automedica per il 118: «Standard sempre più elevati»

È entrata in servizio la nuova auto medica del sistema di Emergenza Territoriale 118 di Piacenza, un mezzo che rientra nel programma di sostituzione dei veicoli dedicati in base ai criteri dell’accreditamento regionale, che prevedono la dismissione dei mezzi dopo 10 anni di utilizzo o 400mila chilometri percorsi.

L’acquisto è avvenuto nell’ambito di una gara regionale dedicata ai sistemi 118, con l’obiettivo di uniformare e potenziare il parco mezzi su tutto il territorio dell’Emilia-Romagna. Il nuovo veicolo risponde a tutti gli standard previsti dal bando in termini di sicurezza, prestazioni e dotazioni di bordo, garantendo un supporto ancora più efficiente, efficiente e di qualità agli operatori e alla popolazione.

«Si tratta di un ulteriore passo avanti nel percorso di omogeneizzazione e qualificazione dei mezzi di soccorso a livello regionale - commenta Stefano Nani, dirigente delle professioni sanitarie – Area Emergenza Territoriale 118, Pronto soccorso e Cau - Il nuovo mezzo offre agli equipaggi standard di sicurezza e funzionalità sempre più elevati, migliorando la qualità dell’intervento e la tempestività della risposta. È un segnale concreto dell’attenzione che il sistema sanitario regionale dedica all’efficienza e all’innovazione nei servizi di emergenza».

Il veicolo è già operativo da alcuni giorni nell’area di Piacenza, ma sarà utilizzato in rotazione anche presso le altre realtà territoriali. Entro la fine dell’anno è prevista la sostituzione di altri due mezzi, a completamento del piano di rinnovo in corso.