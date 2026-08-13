"Nuova" piazza Cittadella, Legambiente: «Riaprire confronto pubblico»

l via libera al progetto di riqualificazione di piazza Cittadella non deve essere considerato il punto di arrivo del confronto. È questo il messaggio lanciato da Legambiente, che chiede all’amministrazione comunale di riaprire una fase di discussione pubblica prima della progettazione definitiva dell’intervento firmato da Arcadis.

L’associazione ambientalista ha partecipato ai quattro incontri promossi dal Comune, spiegando in una nota di averlo fatto «con spirito costruttivo, pur mantenendo le proprie critiche sulla vicenda che ha portato all’abbattimento del verde storico della piazza e i dubbi sulla scelta, considerata tardiva, di avviare un percorso partecipato».

Secondo Legambiente, proprio per rendere effettiva la partecipazione sarebbe stato necessario «aggiungere agli incontri già programmati almeno due ulteriori momenti di confronto. Il primo avrebbe dovuto servire a conoscere nel dettaglio il progetto e i rendering, che - sottolinea l’associazione - non erano stati presentati al termine dei quattro incontri istituzionali. Il secondo, invece, avrebbe dovuto consentire, dopo il tempo necessario per esaminare la proposta, di discutere le osservazioni e verificare quali delle idee emerse dal percorso partecipativo fossero state effettivamente recepite».