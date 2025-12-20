Nuova sede per gli uffici comunali di Castelsangiovanni

L'inaugurazione della nuova sede unica degli uffici comunali di Castelsangiovanni si è trasformata in una grande festa di piazza, con tanto di trampolieri, artisti di strada e uno spettacolare videomapping.

Per un capitolo che si è aperto un altro si è chiuso se è vero che in contemporanea è stata messa la parola fine a 59 anni di storia durante i quali l’edificio gemello, dall’altro lato di piazza XX Settembre, ha ospitato la sede del palazzo comunale. Ci sono volute tre differenti amministrazioni, guidate dai sindaci Carlo Capelli, Lucia Fontana e da ultima Valentina Stragliati, tutti presenti ieri al taglio del nastro, per iniziare a scrivere questo nuovo capitolo di storia.

L'inagurazione della nuova sede (foto Bersani)

«Sono stati anni di lavoro impegnativi», ha detto la sindaca Stragliati nel ricordare ditte e progettisti che hanno permesso di trasformare la ex sede delle scuole in un edificio moderno, funzionale. Un edificio accessibile a tutti, anche a disabili e anziani che prima dovevano attendere nell’atrio mentre i dipendenti comunali correvano su e giù per le scale, con le pratiche in mano. «Tutto è stato fatto per rendere a voi concittadini un servizio migliore».