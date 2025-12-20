Liberta - Site logo
Nuova sede per gli uffici comunali di Castelsangiovanni

E' stata messa la parola fine a 59 anni di storia durante i quali l’edificio gemello, dall’altro lato di piazza XX Settembre, ha ospitato il municipio

Mariangela Milani
|1 ora fa
L'inaugurazione della nuova sede unica degli uffici comunali di Castelsangiovanni si è trasformata in una grande festa di piazza, con tanto di trampolieri, artisti di strada e uno spettacolare videomapping.
Per un capitolo che si è aperto un altro si è chiuso se è vero che in contemporanea è stata messa la parola fine a 59 anni di storia durante i quali l’edificio gemello, dall’altro lato di piazza XX Settembre, ha ospitato la sede del palazzo comunale. Ci sono volute tre differenti amministrazioni, guidate dai sindaci Carlo Capelli, Lucia Fontana e da ultima Valentina Stragliati, tutti presenti ieri al taglio del nastro, per iniziare a scrivere questo nuovo capitolo di storia.
L'inagurazione della nuova sede (foto Bersani)
L'inagurazione della nuova sede (foto Bersani)
«Sono stati anni di lavoro impegnativi», ha detto la sindaca Stragliati nel ricordare ditte e progettisti che hanno permesso di trasformare la ex sede delle scuole in un edificio moderno, funzionale. Un edificio accessibile a tutti, anche a disabili e anziani che prima dovevano attendere nell’atrio mentre i dipendenti comunali correvano su e giù per le scale, con le pratiche in mano. «Tutto è stato fatto per rendere a voi concittadini un servizio migliore».
La sindaca Valentina Stragliati e gli ex sindaci Lucia Fontana e Carlo Capelli presenti all'inaugurazione (foto Bersani)
La sindaca Valentina Stragliati e gli ex sindaci Lucia Fontana e Carlo Capelli presenti all'inaugurazione (foto Bersani)

