Nuove nomine all’Ausl, torna Giangregorio

Quattro nuovi direttori per l’Ausl di Piacenza. In un caso si tratta di un ritorno ed è quello di Francesco Giangregorio, medico conosciuto perché per 24 anni ha fatto parte dell’equipe di Gastroenterologia diretta da Fabio Fornari e oggi alla guida della Medicina interna dell’ospedale di Castelsangiovanni. Le altre tre nomine, invece, riguardano tre professioniste di cui due al di sotto dei 45 anni: si tratta di Ilaria Moschini, Alessandra Rampini e Francesca Vergani, che sono diventate direttrici rispettivamente della Radioterapia, di Igiene e Sanità pubblica e Igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati.

Gli incarichi sono stati conferiti dalla direttrice generale Paola Bardasi a seguito di selezioni pubbliche e, nel caso di Giangregorio e Moschini, riguardano l’ambito ospedaliero, mentre per Rampini e Vergani si tratta di nomine afferenti al dipartimento di Sanità pubblica.

La novità forse più rilevante riguarda il ritorno a Piacenza di Giangregorio, 58 anni, che ha lavorato al “Guglielmo da Saliceto” dal 1996 al 31 dicembre 2020, coordinando fra l’altro la Scuola specialistica della Società Italiana di Ultrasonologia in Medicina e Biologia (SIUMB). Nelle scorse settimane il professionista ha partecipato alla selezione ed è stato scelto come nuovo direttore di Medicina interna dell’ospedale di Castelsangiovanni al posto di Carlo Cagnoni, andato in pensione a inizio anno.

Francesco Giangregorio

Alla guida del reparto di Radioterapia è invece stata selezionata Moschini: 44 anni, originaria di Fidenza, è specialista a Piacenza dal 2017 e da novembre dello scorso anno, dopo il pensionamento di Daniela Piva, stava già svolgendo le funzioni di direttrice dell’unità operativa.

Ilaria Moschini

Per quanto riguarda invece l’ambito territoriale, Rampini è stata nominata alla guida di Igiene e Sanità pubblica: originaria di Cortemaggiore, ma residente a Parma, 44 anni, è a Piacenza dal 2017 e da luglio 2023 ricopriva già il ruolo come facente funzione, andando a sostituire la direttrice Maria Grazia Brescia.

Alessandra Rampini

Infine ecco la nomina di Vergani: 56 anni, veterinaria, lavora all’Ausl di Piacenza dal 2011 e dal 2020 è responsabile del servizio, al posto di Emilio Passoni che ricopriva l’incarico.