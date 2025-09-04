Nuovo asilo di Castel San Giovanni, lavori al rush finale

Ha cinque aule, una per ogni sezione, tutte dotate di ampie vetrate che danno luce ai locali. Per ognuna ci sono bagni a misura di bimbo, una cucina attrezzata, locali per i lattanti e un corridoio centrale che mette in comunicazione tutti gli spazi, tra cui quelli riservati al personale. Sono alcuni dettagli del nuovo asilo nido di via Eleonora Duse, i cui lavori sono al rush finale.

I primi bambini inizieranno ad entrare a partire dalle prossime settimane, ma per l’entrata a regime vera e propria bisognerà attendere gennaio, «subito dopo le vacanze di Natale» informa l’assessora all’istruzione Wendalina Cesario. Nel frattempo, stanno arrivando gli arredi, il cui conto è stato salato.

Per il mobilio sono serviti infatti 200 mila euro (finanziati con parte degli oneri derivanti dalla logistica). Se per la struttura in muratura, tutta su di un piano capace di 74 posti, i lavori sono ormai finiti (con alcune settimane di ritardo rispetto al cronoprogramma), manca ancora da completare l’area verde esterna.