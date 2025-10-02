Open day vaccinale, il primo è Luigi Cavanna

Il primo vaccinato all' Open day gratuito rivolto a tutti i cittadini nati tra il 1952 e il 1959 è stato il dottor Luigi Cavanna.

L'iniziativa è stata promossa dal dipartimento di Igiene Sanità pubblica dell'Azienda Sanitaria di Piacenza in occasione della festa dei nonni, in calendario il 2 ottobre, dalle 14 alle 17, negli ambulatori al terzo piano, blocco C di piazzale Milano 2.

Sono disponibili vaccinazioni contro Herpes Zoster, Pneumococco e Difterite-Tetano-Pertosse. L’accesso è libero e non è necessaria alcuna ricetta o prenotazione, proprio per agevolare la partecipazione e favorire la massima adesione.

«Secondo recenti studi il vaccino per Herpes Zoster è protettivo contro l'alzheimer» ha ricordato Cavanna.