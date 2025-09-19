Ordigno della guerra nei pressi di ponte Lenzino, disinnesco il 23

Verrà disinnescata martedì 23 una bomba risalente alla seconda guerra mondiale rinvenuta in riva al Trebbia nei pressi del cantiere del nuovo ponte Lenzino. Durante le operazioni di disinnesco saranno interessate le località di "Madonna" e "Carisasca", compresa la località "Caminata", nel territorio di Cerignale, che dalle 8 alle 17 dovranno essere evacuate da persone ed animali. Sarà interrotta la percorrenza della statale 45, dal bivio per "Lago" al bivio per il "Brallo" e della SP 17 di Cerignale, da sotto il bivio per Castello in direzione SS 45.

Per tutta la durata dell'evacuazione sarà interrotta l'energia elettrica nelle località interessate. Il Comune di Cerignale mette a disposizione la sala "Don Gallo", nel capoluogo, come luogo di ricovero eventuale per le persone coinvolte dall'evacuazione. Qualora le operazioni di disinnesco e rimozione dell'ordigno si concludessero prima delle 17 rientrerebbe l'ordine di evacuazione e ritornerebbero percorribili la statale 45 e la provinciale 17 nei tratti citati.