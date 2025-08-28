Orrore in gita scolastica: «Molestata da un compagno di classe»

Il coraggio di denunciare quanto subito lo ha trovato soltanto diversi giorni dopo, ma con il sostegno della famiglia si è presentata alla questura di Piacenza e ha raccontato della violenza sessuale subita durante la gita scolastica. Si tratta di un episodio accaduto nel 2024 con la denuncia che è stata presentata a maggio dello stesso anno. Un episodio gravissimo che ha visto protagonista suo malgrado due minorenni: la vittima e anche il giovane autore della violenza che nel frattempo ha raggiunto la maggiore età. La studentessa di un istituto superiore cittadino ha raccontato di essersi trovata nel letto un compagno che avrebbe usato violenze di natura sessuale. «Mia figlia è stata costretta a restare nella stessa classe con quel ragazzo - ha riferito la mamma della giovane -, non siamo stati minimamente tutelati dalla scuola».