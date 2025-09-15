Orti di Santa Maria di Campagna, gestione Cosmonauti confermata

«Sono molto felice di annunciare ufficialmente una bella notizia: abbiamo rinnovato la convenzione che ci permetterà di mantenere questa attività all’orto-frutteto di Santa Maria di Campagna. È stato un lungo processo di rigenerazione urbana che negli ultimi anni l’associazione “Cosmonauti” ha portato avanti. Sono stati esemplari per la città nel prendersi cura di uno spazio, migliorarlo e aprirlo alla cittadinanza intera. È un traguardo e un obiettivo il loro che anche come amministrazione prendiamo d’esempio. Siamo già in un regime di proroga, ma la burocrazia sta lavorando affinché la concessione diventi effettiva».

Con queste parole (tanto attese), l’assessora con delega all’Ambiente, Serena Groppelli, si è rivolta agli organizzatori e ai partecipanti presenti all’orto-frutteto di via Tramello, durante la giornata-evento dedicata ai dieci anni di attività dell’associazione di promozione sociale i “Cosmonauti”. Ricordiamo che la concessione quinquennale in comodato gratuito per uso pubblico, stipulata tra l’Ordine dei Frati di Santa Maria di Campagna – proprietario dello spazio verde – e il Comune di Piacenza, premessa all’autorizzazione accordata all’associazione piacentina per la gestione del frutteto, era in scadenza e si attendeva con molti dubbi e poche certezze il rinnovo.